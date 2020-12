Il PSG esonera Tuchel, l'ex ds Moutier: "Non meritava un addio così alla vigilia di Natale"

vedi letture

La notizia dell'esonero di mister Thomas Tuchel ha suscitato reazioni contrastanti in casa Paris Saint-Germain. Non è del tutto convinto, per esempio, l'ex ds dei parigini Jean-Michel Moutier: "Tuchel meritava sicuramente un trattamento migliore che apprendere del suo esonero alla vigilia di Natale", ha dichiarato a franceinfo. "Non me lo aspettavo, soprattutto in questo modo", ha aggiunto.