Il PSG esonera Tuchel, l'ex tecnico Luis Fernandez: "Inaspettato, a Parigi ha vinto titoli su titoli"

vedi letture

Sono ovviamente tante, in queste ore, le reazioni all'esonero di Thomas Tuchel nell'ambiente Paris Saint-Germain. Un addio inaspettato, per esempio, secondo l'ex allenatore dei parigini Luis Fernandez: "Personalmente non me l'aspettavo. Avevo l'impressione che Tuchel stesse andando nella giusta direzione, con questa difficile qualificazione alle fasi finali della Champions. Davvero, non mi aspettavo il suo esonero. Tuchel a Parigi ha vinto titoli su titoli, soprattutto nel suo secondo anno", le sue parole riportate da franceinfo.