Il PSG perde i pezzi per la Final Eight: dopo Cavani si rischia l'effetto domino

Edinson Cavani non rimarrà al Paris Saint-Germain oltre il 30 giugno. L'indiscrezione è arrivata direttamente dalla Spagna, a quanto pare El Matador salterà le Final Eight di Lisbona e non firmerà nessun prolungamento di due mesi. Un bel problema visto che anche Tanguy Kouassi ed Eric Choupo-Moting non faranno parte della spedizione parigina in terra lusitana. Tuchel rischia però di perdere anche altri giocatori in scadenza di contratto come Thiago Silva, Thomas Meunier e Layvin Kurzawa: la decisione dell'attaccante ex Napoli, se ufficializzata, potrebbe creare un effetto domino. Leonardo vuole assicurarsi che anche i giocatori in scadenza possano essere a disposizione del tecnico, ma viste le ultime scelte l'ex Dortmund dovrà fare la conta per schierare la formazione nei quarti di finale.