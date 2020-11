Il PSG si aggrappa a Verratti: rischia il rosso ma conduce i compagni a una vittoria fondamentale

Il PSG si aggrappa a Marco Verratti. In Francia sottolineano quanto sia stato importante l'ingresso in campo nella ripresa del centrocampista italiano, che ha anche rischiato di farsi cacciare dopo pochi secondi per un'entratataccia su Nkunku L'ex Pescara ha cambiato il volto della sua squadra: come sottolinea Footmercato, "ha tenuto palla nella metà campo avversaria, ha avviato l'unica azione del secondo tempo, chiusa con il tiro di Rafinha, ed è stato costantemente ricercato dai suoi compagni". Insomma, un punto di riferimento in un centrocampo che ancora non riesce a trovare un altro leader.