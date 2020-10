Il PSG si gode Kean, ma Ancelotti lo rivuole all'Everton: "E' lì in prestito, tornerà da noi"

Moise Kean ha convinto tutti in quest'avvio della sua esperienza al PSG, mettendo a segno quattro reti in altrettante partite. L'attaccante classe 2000 è di proprietà dell'Everton e il manager dei Toffees Carlo Ancelotti, interrogato dai media inglesi, si è soffermato anche sull'ex Juventus: "Non ho parlato con lui, ma l'ho visto mettere a referto due doppiette. E' un bene per il PSG, per lui e anche per noi. Abbiamo deciso di lasciarlo partire in prestito affinché possa giocare di più, per avere delle opportunità. Sta mostrando le sue qualità e a fine stagione tornerà qui", le sue parole riportate da Liverpool Echo.