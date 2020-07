Il PSG si prepara per l'Atalanta e strapazza 7-0 il Waasland-Beveren in amichevole: Icardi-gol

Il Paris Saint-Germain strapazza il Waasland-Beveren in amichevole (quattro tempi da 30 minuti ciascuno) e continua a prepararsi in vista della sfida di Champions League con l'Atalanta, valida per i quarti di finale e in programma il prossimo 12 agosto.

A decidere la gara odierna, finita 7-0, sono stati l'autogol di Vukotic (21') e i sigilli di Neymar (28' rig.), Icardi (47'), Mbappé (60'), Choupo-Moting (65' e 66') e Mbe Soh (93').