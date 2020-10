Il punto su LaLiga - Trionfo Real ne El Clásico. Siviglia ancora KO

La 7ª giornata de LaLiga Santander 2020/2021, apertasi venerdì sera con l'anticipo vinto 2-1 dall'Elche ai danni del Valencia (seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Jorge Almirón), ha visto il Real Madrid di Zinédine "Zizou" Zidane, attualmente 2° in classifica alle spalle della Real Sociedad (vittoriosa 4-1 in casa contro l'Huesca), trionfare 3-1 sul Barcellona di Ronald "Rambo" Koeman al Camp Nou ne El Clásico grazie alle reti messe a segno da Valverde, Sergio Ramos e Modrić.

Successi in trasferta anche per Eibar, Alavés e Granada che vincono rispettivamente 1-0 il Siviglia (rete decisiva di Kike García), 2-0 il Valladolid (grazie alle prime reti stagionali per Tomás Pina e Borja Sainz) ed 1-0 il Getafe (risolutivo il calcio di rigore realizzato da Ángel Montoro).

Vittorie casalinghe, invece, per Osasuna ed Atlético Madrid che, nell'ordine, battono Athletic Bilbao (1-0 Rubén García su rigore) e Real Betis (2-0 gol di Marcos Llorente e Luis Suárez) aggiungendosi alle già citate Elche e Real Sociedad mentre Cadice e Villarreal non vanno oltre lo 0-0 all'Estadio Ramón de Carranza. Chiude il quadro dei risultati di giornata l'1-1 del posticipo del lunedì tra Levante e Celta Vigo.

LaLiga Santander 2020/21

7ª giornata

Venerdì 23 Ottobre 2020

21:00 - Elche-Valencia 2-1

Sabato 24 Ottobre 2020

16:00 - Barcellona-Real Madrid 1-3

18:30 - Osasuna-Athletic Bilbao 1-0

18:30 - Siviglia-Eibar 0-1

21:00 - Atlético Madrid-Real Betis 2-0

Domenica 25 Ottobre 2020

14:00 - Valladolid-Alavés 0-2

16:00 - Cadice-Villarreal 0-0

18:30 - Getafe-Granada 0-1

21:00 - Real Sociedad-Huesca 4-1

Lunedì 26 Ottobre 2020

21:00 - Levante-Celta Vigo 1-1

Classifica: Real Sociedad 14, Real Madrid* 13, Granada* 13, Villarreal 12, Atlético Madrid** 11, Cadice 11, Osasuna* 10, Getafe* 10, Elche** 10, Real Betis 9, Eibar 8, Barcellona** 7, Siviglia** 7, Valencia 7, Alavés 7, Athletic Bilbao* 6, Celta Vigo 6, Huesca 5, Levante* 4, Valladolid 3.

*una partita in meno.

**due partite in meno.