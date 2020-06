Il punto sulla Bundes - Festa rimandata per il Bayern e fattore campo praticamente azzerato

Il Bayern dovrà aspettare almeno fino a martedì per festeggiare il suo 30° titolo di Campione di Germania. La festa è stata guastata dal solito Haaland che allo scadere della sfida in trasferta con il Dusseldorf ha tirato fuori dal cilindro il gol vittoria che, anche con il successo dei bavaresi qualche ora dopo, rimanda la vittoria della Bundesliga per la squadra di Flick. E pensare che pochi minuti prima del gol di Haaland, era stato il Fortuna a sfiorare la rete che avrebbe dato tre punti importanti in ottica salvezza e che avrebbe laureato il Bayern campione grazie al 2-1 finale sul Glabach. Manca comunque poco a Muller e compagni, ora a +7 rispetto da chi insegue e con la sfida contro il Werder Brema di martedì decisiva per il titolo a prescindere dal risultato del Borussia Dortmund.

TRASFERTA - Intanto il resto della 31^ giornata conferma come gli stadi vuoti annullino il fattore campo. Delle sfide del sabato solo il Bayern è stato in grado di vincere in casa, per le altre si registrano solo successi lontani da casa e un pari tra Wolfsburg e Friburgo. A partire dall’Union Berlino che vince uno scontro diretto in chiave salvezza agganciando a 35 il Colonia (sconfitto 2-1). Tra Hetha e Francoforte è un revival milanista. Sblocca la gara Piatek, ma a portare a casa i tre punti (finisce 1-4) è la squadra di André Silva che sigla anche una doppietta confermandosi il capocannoniere della ripartenza con sei reti. Marcature che comunque non possono ravvivare l’attacco alla zona Europa League distante 8 punti e dove in questo momento scivola il Gladbach complice il pareggio all’ultimo del Leverkusen contro lo Schalke. Il Lipsia, invece, conferma un piede e mezzo nella prossima Champions League grazie alla doppietta di Olmo all’Hoffenheim e un terzo posto sempre più saldo che potrebbe permettere anche al club di riscattare Schick dalla Roma.

RETROCESSIONE - In basso, invece, è solo questione di tempo per ratificare la retrocessione del Paderborn, ultimo a 8 lunghezze da Werder Brema e Dusseldorf con appena 9 punti a disposizione. Già la prossima giornata potrebbe certificare la mancata salvezza, anche se Brema e Dusseldorf affronteranno rispettivamente Bayern e Lipsia.

I risultati della 31^ giornata



Venerdì

Hoffenheim-Lipsia 0-2

Sabato

Colonia-Union Berlino 1-2

Dusseldorf-B. Dortmund 0-1

Hertha-Francoforte 1-4

Paderborn-W.Brema 1-5

Wolfsburg-Friburgo 2-2

Bayern-Gladbach 2-1

Domenica

Mainz-Augusta 0-1

Schalke-Leverkusen 1-1

Classifica

Bayern Monaco 73

Borussia Dortmund 66

Lipsia 62

B. Leverkusen 57

Gladbach 56

Wolfsburg 46

Hoffenheim 43

Friburgo 42

Francoforte 38

Hertha 38

Schalke 38

Colonia 35

Union Berlino 35

Augusta 35

Mainz 31

Dusseldorf 28

W. Brema 28

Paderborn 20