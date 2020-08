Il punto sulla Ligue 1 - Nizza capolista, esordio vincente per il Marsiglia

Il campionato francese ha "quasi" ripreso a pieno regime, vista l'assenza del solo Paris Saint Germain tra le squadre impegnate in questo secondo turno di Ligue 1 (i parigini dovevano affrontare il Lens). Dopo un primo turno che ha visto ben 3 partite rinviate, in questa seconda giornata tutte le restanti 18 squadre sono scese in campo, di fatto cominciando a delineare i primi equilibri.

In testa alla classifica della Ligue 1, al momento, c'è il solo Nizza a punteggio pieno, che anche sabato si è imposto per 2-0 contro lo Strasburgo, grazie alla doppietta di Kasper Dolberg. Appena più in basso, a quattro punti, ci sono ben cinque squadre, tutte reduci da un pareggio alla prima giornata ed una vittoria alla seconda. Il Bordeaux è piazzato secondo, vittorioso in casa dell'Angers; poi il Monaco, vincente in casa del Metz grazie alla rete vincente di Benoît Badiashile. Bene anche il Rennes che sabato ha battuto per 2-1 il Montpellier che resta a zero punti ma con una partita da recuperare.

Vittoria importante per il Nantes che chiude il match in 9 uomini ma riesce comunque a portare a casa i tre punti contro il Nimes, mentre il Lille si impone in casa del Reims con la rete decisiva di Bamba. Il Marsiglia vince la sua prima partita stagionale in casa del fanalino di coda Brest, cosi come il Saint Etienne che si è imposto per 2-0 contro il Lorient.

RISULTATI FINALI:

Lione-Digione 4-1

Rennes-Montpellier 2-1

Strasburgo-Nizza 0-2

Reims-Lille 0-1

Angers - Bordeaux 0-2

Metz - Monaco 0-1

Nantes - Nimes 2-1

Saint-Etienne - Lorient 2-0

Brest-Marsiglia 2-3

Lens-Psg rinviata

CLASSIFICA

1. Nizza 6

2. Bordeaux 4

3. Monaco 4

4. Rennes 4

5. Lille 4

6. Nantes 4

7. Nimes 3

8. Lione 3*

9. Saint-Etienne 3*

10. Marsiglia 3*

11. Lorient 3

12. Angers 3

13. Reims 1

14. PSG 0**

15. Montpellier 0*

16. Lens 0*

17. Metz 0*

18. Strasburgo 0

19. Dijon 0

20. Brest 0

*: una partita in meno