Il punto sulla Premier League, cadono Liverpool e Tottenham

La 28/a giornata di Premier League vede il capitombolo del Liverpool che perde nettamente contro il Watford: 3-0 per gli Hornets sulla capolista e dominatrice della stagione. Un k.o. indolore visto l'ampio vantaggio in classifica (22 punti di vantaggio sul City che però deve recuperare una gara). Una sconfitta che pone fine all'imbattibilità stagionale della squadra di Klopp e che segue anche la sconfitta in Champions League per mano dell'Atletico Madrid (ma c'è ancora da giocare il ritorno).

Perde anche il Tottenham di Mourinho sconfitto in casa dal Wolverhampton (2-3) che vede allontanarsi la zona Champions (ora distante 4 punti). Pari, invece, del Manchester United contro l'Everton. Il Chelsea non va oltre il 2-2 sul campo del Bournemouth, rosicchiando un solo punto al Leicester terzo, sconfitto venerdì a Norwich e ora distante cinque lunghezze. I Blues chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol dell'ex Fiorentina Marcos Alonso, ma nella ripresa subiscono la reazione dei padroni di casa che in tre minuti ribaltano la gara con i gol di Lerma e King. Nel finale ancora Marcos Alonso (terzo gol nelle ultime due gare) riporta il match in parità. Vittoria interna per il West Ham di Ogbonna (in campo per tutta la gara) che si impone 3-1 al Southampton, mentre pareggiano 0-0 Newcastle e Burnley. Colpo del Crystal Palace che passa 1-0 sul campo del Brighton

Non si sono giocate Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal: i Villians e i Citizens erano impegnati nella finale di Carabao Cup che ha visto la vittoria di misura della squadra di Guardiola (terzo successo di fila nella competizione).