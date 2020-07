Il punto sulla Premier - Ultimi 180' thrilling in zona Champions

Il Liverpool è ormai campione da diverse settimane, il City è secondo, dunque tutta l'attenzione degli appassionati è data dalla corsa verso la Champions con tre squadre per due posti: il Chelsea, il Leicester e il Manchester United. Le Foxes hanno piegato 2-0 con un gol per tempo (Perez e Gray) lo Sheffield United. I Red Devils hanno vinto battendo per 2-0 il Crystal Palace (Rashford e Martial), mentre il Chelsea ha vinto di misura contro il Norwich (Giroud). Blues davanti a tutti, mentre il Leicester conserva un piccolo vantaggio sul Manchester United: 31 a 28 nella differenza reti che premierebbe, dunque, la squadra di Rodgers. Situazione complicata, invece, in zona retrocessione per l'Aston Villa che vede sempre più vicina la retrocessione: 1-1 contro l'Everton così come la sfida tra Southampton e Brighton. In zona Europa League, invece, Wolves, Tottenham e Sheffield United lottano con l'Arsenal più staccato, ma ancora in corsa. Il prossimo turno vede il Tottenham sfidare il Leicester, il Manchester United giocare contro il West Ham e la super sfida tra Liverpool e Chelsea. Due notizie a margine: si gioca nel week-end per la Fa Cup: sfida alle 20.45 tra Arsenal e Manchester City, mentre l'indomani in campo Manchester United e Chelsea. Altra annotazione il ritorno in Premier League, dopo 16 anni, del Leeds di patron Radrizzani e mister Bielsa.

Risultati

Chelsea – Norwich City 1 – 0

Burnley – Wolverhampton 1 – 1

Manchester City – Bournemouth 2 – 1

Newcastle United – Tottenham 1 – 3

Arsenal – Liverpool 2 – 1

Everton – Aston Villa 1 – 1

Leicester City – Sheffield United 2 – 0

Crystal Palace – Manchester United 0 – 2

Southampton – Brighton Hove Albion 1 – 1

West Ham United – Watford 3 – 1

Classifica

Liverpool 93

Manchester City 75

Chelsea 63

Leicester City 62

Manchester United 62

Wolverhampton 56

Tottenham 55

Sheffield United 54

Arsenal 53

Burnley 51

Everton 46

Southampton 46

Newcastle United 43

Crystal Palace 42

Brighton Hove Albion 37

West Ham United 37

Watford 34

Bournemouth 31

Aston Villa 31

Norwich City 21

Prossimo turno

Norwich-Burnley sabato 18 luglio ore 18.30

Bournemouth-Southampton domenica 19 luglio ore 15

Tottenham-Leicester City domenica 19 luglio ore 17

Brighton-Newcastle United lunedì 20 luglio ore 19

Sheffield United-Everton lunedì 20 luglio ore 19

Wolverhampton-Crystal Palace lunedì 20 luglio ore 21.15

Watford-Manchester City martedì 21 luglio ore 19

Aston Villa-Arsenal martedì 21 luglio ore 21.15

Manchester United-West Ham mercoledì 22 luglio ore 19

Liverpool-Chelsea mercoledì 22 luglio ore 21.15