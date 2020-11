Il Real blinda Dani Carvajal: pronto il rinnovo fino al 2024 per il canterano spagnolo

Dani Carvajal e il Real Madrid stanno per raggiungere un accordo per prolungare il contratto del terzino fino al 30 giugno 2024, due anni in più rispetto alla scadenza dell'attuale accordo. Come riporta Marca, c'è grande armonia tra le parti e il patto sta per essere suggellato: il giocatore classe 1992 è un prodotto del settore giovanile del Real, dove è entrato all'età di 10 anni .