Il Real Madrid congela Zidane fino a sabato: il francese si gioca il futuro a casa di Monchi

Tutto rimandato a sabato. Come riporta questa mattina il quotidiano spagnolo Marca, il CdA del Real Madrid ha congelato la posizione di mister Zinedine Zidane fino alla prossima gara di campionato, Siviglia-Real Madrid di sabato pomeriggio. Una sfida clou per i blancos, attualmente quarti in classifica ne LaLiga con 17 punti, e soprattutto per il loro allenatore, che dopo la brutta sconfitta di martedì con lo Shakhtar rischia una storica eliminazione alla fase a gironi di Champions League.

Se Zizou farà un buon risultato a Siviglia e mostrerà di avere ancora ben saldo il timone della squadra, la dirigenza merengue lo confermerà anche per la finalissima europea di mercoledì col Borussia Monchengladbach.