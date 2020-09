Il Real Madrid non sfonda all'esordio: in casa della Real Sociedad è solo 0-0

Debutto senza gol e senza vittoria per il Real Madrid che in casa della Real Sociedad ha impattato per 0-0. Con le sorprese Odegaard e Rodrigo in campo e senza Hazaard, Isco, Vazquez e Asensio, la squadra di Zidane non è riuscita a trovare la via dei tre punti su un campo ostico e con una Sociedad che ha lottato fino alla fine. Solo un punto dunque per i blancos, mentre per la Real Sociedad è il secondo pareggio in due gare dopo quello contro il Valladolid.