Il Real Madrid U19 di Raul vince la Youth League battendo per 3-2 il Benfica

La squadra U19 del Real Madrid ha vinto la Youth League battendo in finale i pari età del Benfica per 3-2. Gli spagnoli hanno terminato il primo tempo con un doppio vantaggio grazie al gol di Pablo e all'autogol di Jocu. Nei primi minuti della ripresa è arrivato il gol di Ramos per i portoghesi prima che Gutierrez ristabilisse le due reti di vantaggio per i Blancos. Al 58' di nuovo Ramos ha accorciato le distanze con la squadra di mister Castro che non è riuscito a recuperare permettendo così alla bandiera madridista Raul di festeggiare il primo grande successo da tecnico.