Il Real punta su Odriozola: il terzino basco non resterà al Bayern Monaco

Álvaro Odriozola farà parte della rosa del Real Madrid per la stagione 2020-21. Il terzino basco sa già che il club conta su di lui nonostante i pochi minuti che ha avuto a disposizione nel Bayern Monaco, anche a causa di un infortunio. Sabato scorso Odriozola è tornato in campo, nella sfida di Champions League contro il Chelsea, e ha firmato l'assist per il gol del 4-1 di Lewandowski appena 13' dopo il suo ingresso sul terreno di gioco. Il 24enne, che ha giocato da gennaio solo cinque partite, era stato punito da Zidane dopo il rosso rimediato contro il Maiorca, che era costato una sconfitta; così, aveva chiesto di essere ceduto prestito per riconquistare la fiducia dell'allenatore francese. Ora, dopo aver deciso di vendere Achraf all'Inter, il Real riporterà a casa il suo giocatore, che ha ancora un contratto fino al 2024.