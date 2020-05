Il Real torna al lavoro 60 giorni dopo: sedute di un'ora e lavoro individuale per tutti

Sessanta giorni dopo, il Real Madrid torna al lavoro. La squadra di Zidane si è allenata a Valdebebas con il preparatore atletico Dupont, che sta elaborando una sorta di richiamo di preparazione per i giocatori. La prima sessione è cominciata alle 10, ma già dalle 9 erano arrivati i primi componenti del primo gruppo di lavoro: Kroos, Vazquez, Modric, Hazard, Casemiro, Bale, Carvajal, Nacho e il capitano, Sergio Ramos. Come da protocollo, le sedute sono state individuali, senza contatto tra i giocatori. Un lavoro personalizzato e prevalentemente fisico, durato circa un'ora. Alle 11 è arrivato il secondo gruppo, con Asensio, Mariano, Rodrygo, Mendy e Valverde. I giocatori non indossavano mascherine, come invece hanno fatto i membri dello staff tecnico.