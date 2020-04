Il Reims ha la miglior difesa della Ligue 1: Monchi studia il portiere Rajkovic

vedi letture

Verdejo Monchi lo ha puntato già da diverso tempo e in effetti le prestazioni con la maglia del Reims sono sempre più convincenti. Parliamo di Predrag Rajkovic, 24enne portiere serbo che potrebbe passare al Siviglia nella prossima finestra di mercato. Il giocatore ha subito solo 18 reti in 27 partite in Ligue 1 (nell'unica in cui non ha giocato, la sua squadra ha subito tre gol) e ha mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni. La buona tecnica e la capacità di impostare lo rende particolarmente adatto al gioco di Lopetegui.