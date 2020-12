Il Rennes ha ritrovato il vero Niang. E l'ex Milan dice no alla cessione a gennaio: "Resto qui"

M'Baye Niang è finalmente tornato ed è una notizia che fa piacere a tifosi del Rennes. A segno contro il Nizza e titolare contro l'Olympique Marsiglia (due vittorie), l'ex attaccante del Milan ha parlato in conferenza stampa del suo momento: “Lo stato d'animo è molto buono. Il gol di Nizza mi ha fatto molto bene in termini di fiducia. Dobbiamo continuare a lavorare. È stato un periodo che può attraversare qualsiasi calciatore. Tutto è stato chiarito e questa è la ricompensa per il mio lavoro quotidiano. Il mio rapporto con l'allenatore è buono. Abbiamo un rapporto sincero. Quando ho delle cose da dirgli lo faccio senza problemi e viceversa. Poi ci sono delle cose che sono successe e altre che sono state dette. L'allenatore sa cosa penso e io so cosa pensa di me" .

Il futuro: "Resterò qui per tutta la stagione. Cercherò di farmi trovare pronto per aiutare la squadra. Alla fine faremo il punto. La prossima finestra di trasferimento non mi preoccupa, escludo totalmente una partenza. Sono concentrato sul Rennes, sto bene qui e mi diverto in campo. Non ho motivo di partire, né di farmi domande".