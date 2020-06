Il Rennes prepara il colpo: il club pronto a pagare la clausola di Salisu

Il Rennes è pronto a piazzare il colpo. Come riporta RMC Sport il club francese è pronto a battere la concorrenza per Mohammed Salisu, difensore classe '99 del Real Valladolid. Il Rennes è pronto a pagare la clausola rescissoria da 12 milioni e battere in volata club blasonati come Juventus, Manchester United e le due squadre di Madrid. Manca ancora l'intesa con il giocatore, ma il Rennes è pronto a piazzare il colpo.