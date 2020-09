Il Rio Ave ha la testa già al Milan: contro il Guimaraes è solo 0-0

vedi letture

Non riesce a trovare la vittoria in campionato, il Rio Ave, prossimo avversario del Milan in Europa League. La squadra portoghese infatti ha impattato per 0-0 contro il Guimaraes trovando il secondo pareggio alla seconda gara di campionato giocata fino ad ora.