Il River si gode Carrascal: "Giocatore a 5 stelle. Finte da PlayStation e ingegno tattico"

Jorge Carrascal è la nuova stella del calcio sudamericano. Il 22enne ha nuovamente impressionato in Copa Libertadores, trascinando il River in semifinale con un'altra prestazione straordinaria. Nel 6-2 rifilato al Nacional Montevideo nella notte c'è tanto del ragazzo che ha già avuto esperienze in Europa (non indimenticabili, con la squadra B del Siviglia e il Karpaty in Ucraina) e che adesso sembra realmente pronto per il grande salto. Olé commenta così la sua prova: "Ormai ha raggiunto un livello d'élite, un giocatore a cinque stelle. Il colombiano è stato una figura chiave nelle quattro sfide della fase finale: finte

da PlayStation e ingegno tattico mostruoso, giocate che spiazzano gli avversari e mancino a scuotere la rete".

Non è casuale che il colombiano sia, tra i talenti del River, il più ricercato e visionato dagli osservatori di mezzo mondo. Fantasia, talento e intelligenza tattica "europea" sono le qualità più apprezzate di un giocatore che ormai è vicino alla consacrazione.