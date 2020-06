Il Salisburgo ha trovato l'erede di Haaland: Patson Daka, diamante grezzo dello Zambia

Quando, nella finestra invernale di mercato, il Salisburgo ha lasciato partire Erling-Braut Haaland, lo ha fatto a cuor leggero per due motivi: in Austria il dominio del club della Red Bull è indiscutibile e difficilmente sfuggirà l'ennesima vittoria in campionato. Poi c'è già l'erede in casa: Patson Daka. Nato a Chingola (Zambia) il 9 ottobre 1998, l'attaccante ha numeri clamorosi nonostante non sia stato titolare inamovibile nella prima parte della stagione, quella in cui il norvegese ha macinato reti su reti.

Attaccante completo - "Non sono il nuovo Haaland. Ne esiste uno solo, come esiste un solo Patson". E infatti Daka era riuscito lo stesso a farsi notare: 14 gol in Bundesliga fino a dicembre, più la prima gioia in Champions League. Oggi i centri totali sono 24 in 37 partite, con una media di un gol ogni 88'. Gli ultimi (tre, è già la terza tripletta stagionale) li ha realizzati ieri nella sfida contro l'Hartberg, vinta per 6-0. Uno più bello dell'altro, mettendo in mostra velocità, freddezza, tecnica, potenza e coordinazione. Il nuovo gioiello non ha ancora impressionato in Europa e deve limare qualche dettaglio nel suo stile di gioco: cerca un po' troppo spesso la giocata personale, è istintivo e "si fida" della sua superiorità fisica e atletica. Questo lo ha reso pressoché immarcabile per le difese austriache, ma anche poco decisivo in campo continentale, dove il livello degli avversari è più alto. Il contesto lo aiuterà a crescere e maturare, il tempo è dalla sua parte. La speranza è che riesca a gestire le sue qualità e a completare la sua metamorfosi. Potrebbe essere lui a prendere il posto di di Timo Werner nell'attacco del Lipsia.