Ufficiale Il Siviglia saluta l'uomo dei record: Jesus Navas ha comunicato che lascerà il club

vedi letture

Jesus Navas lascerà il Siviglia a fine stagione. Il club lo ha voluto salutare con un toccante comunicato: "Jesús Navas lascerà il Siviglia FC al termine di questa stagione 23/24 . È quanto ha comunicato il capitano del Siviglia al club, a tutti i suoi compagni e allo staff tecnico durante l'allenamento di questa mattina presso il José Ramón Cisneros Palacios Sports City. Navas, che recentemente ha raggiunto le 600 presenze da giocatore biancorosso , ha giocato fino ad oggi 688 partite con il Siviglia; di cui cinquecento nelle competizioni nazionali, 47 in Champions League, 65 in UEFA Europa League, 67 in Copa del Rey, 5 in Supercoppa spagnola e 4 in Supercoppa europea , nella quale ha giocato ha realizzato un totale di 39 gol e 119 assist.

Jesús Navas lascerà il Siviglia con un record invidiabile, con un totale di otto titoli; quattro dalla UEFA Europa League, due dalla Copa del Rey, uno dalla Supercoppa Europea e un altro dalla Supercoppa spagnola. Jesús Navas, la più grande leggenda maiuscola del Sevilla FC, lascia il club della sua vita, giocando 17 stagioni, in due fasi, interrotte dalla sua permanenza al Manchester City tra il 2013 e il 2017. Saluta, nello specifico, 21 anni dopo dalla sua esordì nel novembre 2003 al Montjuic, contro l'RCD Espanyol, al posto di Paco Gallardo con il numero 31 sulla schiena.

Navas è l'uomo con tutti i primati del Siviglia: giocatore con più titoli, giocatore con più partite, giocatore con più presenze e titoli con la squadra spagnola, 51 partite e tre campionati - Coppa del Mondo, Coppa degli Europei e Nations League -, unico giocatore europeo a vincere la Coppa del Mondo, l'Euro Cup e Nations League e giocatore più anziano ad indossare l'elastico nazionale.

Il Siviglia FC augura a Jesús Navas buona fortuna per la sua nuova sfida professionale ed è grato per la dedizione, la professionalità e l'onestà con cui ha difeso la maglia del Siviglia, che è diventata il suo più grande emblema. L'entità Nervión saluterà il suo grande capitano con tutti gli onori domenica 26 maggio al Ramón Sánchez-Pizjuán davanti ai tesserati biancorossi del Sevilla FC alle 20:00 , fino alla fine della partita del Nervión dovrà affrontare l'FC Barcelona sabato 25 come attualmente previsto. Nel caso in cui l'incontro cambi data, il saluto sarà sabato 25, sempre alle ore 20.00.

Allo stesso modo, il Siviglia apre le porte a Jesús Navas per il futuro in vista di un possibile ritorno a casa per iniziare una nuova fase ricoprendo un altro ruolo professionale".