Il Siviglia si aggiudica il derby. Le aperture in Spagna: "Fattore Ocampos"

vedi letture

La Liga è ripartita nel segno del Siviglia. Ieri sera la squadra di Lopetegui si è imposta 2-0 nel derby contro il Real Betis, nell'anticipo del 28° turno del massimo campionato spagnolo. Protagonista della gara Lucas Ocampos, autore di un gol e di uno spettacolare assist di tacco. Non a caso il quotidiano ABC De Sevilla gli dedica la prima pagina. "Fattore Ocampos nel derby", titola il quotidiano. In un Sanchez-Pizjuan deserto, l'argentino ha trascinato la squadra con un gol ed un assist per Fernando. Anche il quotidiano Diario de Sevilla apre con il derby che si è disputato ieri sera: "Meglio il Siviglia nel silenzio dello stadio", titola il giornale in prima pagina.