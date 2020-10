Il sogno di Wenger: "Sbarazziamoci della Nations League. Mondiali ed Europei ogni 2 anni"

Arsene Wenger è a capo del Dipartimento FIFA per la Promozione del Calcio dal 2019. L'ex manager dell'Arsenal sta cercando di portare la sua visione del calcio all'interno del massimo organo calcistico mondiale e medita diversi cambiamenti. Innanzitutto, come ha dichiarato alla Bild, "dobbiamo sbarazzarci della Nations League. Se vai in strada e chiedi cosa sia, solo poche persone sono in grado di spiegarlo". Poi, l'alsaziano ha proposto di dimezzare la cadenza dei Mondiali e degli Europei, in modo tale da disputare ogni anno una competizione, "come se fossero la Champions League".