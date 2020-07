Il TAS riammette il Manchester City in Champions: "È la fine del Fair Play Finanziario"

"Effettivamente sembra che le regole del FFP non abbiano valore giuridico" ha dichiarato Rob Jones, avvocato di diritto sportivo circa la sentenza del TAS che ha riammesso il Manchester City in Champions League. Il legale ha proseguito: "Si torna al punto iniziale in cui l'opinione pubblica ha visto una mail dove si dice chiaramente che Etihad abbia finanziato le sponsorizzazioni per 8 milioni e che i restanti 6,75 siano stati messi da Sheikh Mansour. Il club non viene punito nonostante siano stati spesi 1,3 miliardi da quando è stato acquistato. In che modo questa dirigenza sta seguendo il FFP? E se la UEFA non può punirli a cosa serve il FFP? Sembra che il FFP sia uno strumento inadeguato e ora le pressioni per modificarlo aumenteranno sempre di più".