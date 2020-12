Il Tottenham non approfitta dello stop del Liverpool: è solo 1-1 contro il Wolverhampton

vedi letture

Dopo il pareggio del Liverpool, il Tottenham non è riuscito ad accorciare lo svantaggio in classifica e contro il Wolverhampton non è andato oltre l'1-1. La squadra di Mourinho è passata in vantaggio grazie alla rete di Ndombelè arriva dopo pochi secondi dall'inizio della gara ma nel finale è stata raggiunta sul pareggio dal gol di Saiss. Quarta gara senza vittoria per gli Spurs che salgono a 26 punti, mentre i Wolves invece salgono a quota 21.