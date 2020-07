Il Tottenham vince e torna in corsa per l'Europa: 3-1 al Newcastle, gli highlights del match

vedi letture

Una doppietta del solito Harry Kane e il gol di Son regalano la vittoria al Tottenham di Mourinho. Gli spurs, grazie ai tre punti ottenuti contro il Newcastle, tornano in corsa per l'Europa, in attesa del match del Manchester United di questa sera. Nel prossimo turno i londinesi sfideranno il Leicester, una sfida decisiva per il quarto posto.