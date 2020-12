Il Tottenham vince il derby con l'Arsenal: 2-0, Mourinho si prende la vetta della Premier

vedi letture

Ha vinto il derby contro l'Arsenal ed è volato in vetta alla classifica, il Tottenham di José Mourinho che ha trionfato per 2-0. E' successo tutto nel primo tempo a Londra con gli Spurs avanti dopo tredici minuti grazie alla rete di Son e già sul 2-0 prima dell'intervallo al 45' con il gol numero 250 in carriera di Harry Kane. Con questo successo il Tottenham sale a 24 punti in vetta alla classifica da solo, in attesa del Liverpool. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per l'Arsenal, che resta a quota 13.