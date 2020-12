Il Valencia ferma il Barcellona: al Camp Nou finisce 2-2. Ancora uno stop per Koeman

Ancora uno stop per il Barcellona in campionato. La squadra di Ronald Koeman infatti è stata fermato sul 2-2 al Camp Nou dal Valencia che ha strappato così un punto importante ai blaugrana. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 29' con Diakhaby ma prima dell'intervallo c'è tempo per il pareggio del Barça con Messi che sbaglia un rigore ma sulla ribattuta butta dentro l'1-1. Nella ripresa i blaugrana hanno trovato la rimonta con Araujo al 52' ma al 69' il Valencia ha segnato con Gomez il gol del 2-2 finale. Con questo punto il Barcellona sale a 21 punti e perde ancora terreno dopo la vittoria dell'Atletico Madrid mentre il Valencia sale a quota 15.