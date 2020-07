Il vice presidente del Newell's sul sogno Messi: "Dipenderà da lui e dalla famiglia"

vedi letture

Cristian D'Amico, vice presidente dei Newell's Old Boys in Argentina, ha parlato del sogno del club di riportare Lionel Messi in patria alla fine della carriera: "Non so se sarà possibile. Dipende tutto da lui e dalla sua famiglia - ha dichiarato il dirigente a TNT Sports - Come dirigenti dobbiamo fornire il miglior contesto possibile per aiutarlo a prendere questo tipo di decisione. Quando Maradona arrivo al Newell, nessuno ci credeva. Spero che possa accadere qualcosa di simile. Questo sarebbe un sogno non solo per noi, ma per qualsiasi club al mondo. Il tempo dirà se sarà possibile, dobbiamo stare calmi".