Il vice-Setien risolve il contratto col Barça e si sfoga sui social: "Non ho avuto ciò che mi spettava"

Eder Sarabia saluta ufficialmente il Barcellona. Il tanto chiacchierato vice di Quique Setien sulla panchina blaugrana ha pubblicato infatti un post su Twitter in cui annuncia di aver risolto il suo contratto col club catalano: "Finalmente oggi io, Fran e Jon (collaboratori di mister Setién al Barça, ndr) abbiamo potuto risolvere il contratto che, incomprensibilmente, ci vincolava ancora al Barcellona. Non era l'accordo che ci sarebbe corrisposto, ma quello che abbiamo accettato per finirla una volta per tutte con questa situazione e pensare al futuro".

Sarabia, protagonista dei titoli di ogni Paese per il diverbio con Lionel Messi della scorsa stagione, ha poi criticato aspramente il momento della società culé: "È evidente che il club attraversa una situazione preoccupante, qualcosa che quando arrivi si percepisce chiaramente e che influenza direttamente il rendimento sportivo. Uno crede sempre di poter aiutare dall'interno a risolvere le cose, ma a noi, nonostante c'abbiamo messo davvero tutto da parte nostra, è risultato impossibile", ha aggiunto Sarabia nel suo duro sfogo social.