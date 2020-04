Il Watford annuncia Gueye ma l'agente non ci sta: "Non abbiamo chiuso l'accordo"

vedi letture

Nella giornata di ieri il Watford ha annunciato l'acquisto di Papa Gueye dal Le Havre, con firma e accordo pubblicato anche sul sito ufficiale. Il suo agente Pierre-Henri Bovis però non è molto d'accordo, visto che a The Athletic ha dichiarato: "Non c'è niente di risolto. Ora stiamo cercando di risolvere alcuni possibili problemi. Le circostanze sono molto strane. La comunicazione da parte del Watford non cambia niente per noi".