Il West Ham vuole blindare Moyes: pronto un nuovo contratto di lunga durata

Gli ottimi risultati ottenuti dal West Ham, reduce da tre vittorie di fila in Premier League, hanno spinto il club inglese ad accelerare per blindare l'allenatore David Moyes. Come riportato dal Times, gli Hammers sono pronti a proporre un lungo contratto al tecnico scozzese, in carica dal 29 dicembre dell'anno scorso.