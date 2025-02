Ufficiale Il Wolverhampton blinda Matheus Cunha: rinnovo fino al 2029 per l'attaccante brasiliano

Il Wolverhampton blinda Matheus Cunha facendogli firmare un rinnovo di contratto di quattro anni e mezzo. L'attaccante classe 1999, arrivato nell'estate del 2023 dall'Atletico Madrid, ha realizzato 11 gol e 4 assist in 24 presenze stagionali.

"In questo periodo il venticinquenne ha dato il meglio di sé, trovando una nuova collocazione sulla sinistra alle spalle di Jorgen Strand Larsen e diventando il primo giocatore a guadagnarsi una tripla nomination per lo stesso premio di gol del mese in Premier League a novembre. Il suo gol all'Olimpico nel Boxing Day contro il Manchester United - un'altra nomination come gol del mese - ha portato l'attaccante in doppia cifra per la stagione, mentre ha fornito altri quattro assist per l'Old Gold", scrive del brasiliano il sito ufficiale dei Wolves.

Agli stessi canali il presidente del club inglese Jeff Shi ha dichiarato: “Matheus ha fatto un viaggio incredibile con noi negli ultimi due anni ed è stato un privilegio vederlo crescere e diventare una parte importante della famiglia Wolves”.