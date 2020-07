Il Wolverhampton strapazza l'Everton di Ancelotti: 3-0, rimane vivo il sogno Champions

Una vittoria che rischia di ribaltare nuovamente le gerarchie in chiave Champions League. Il Wolverhampton non si ferma e vince 3-0 contro l'Everton di Carlo Ancelotti: tre punti importantissimi per gli arancioneri che ora si piazzano a - 4 dalla zona Champions League. Non sarà facile battere la concorrenza di Manchester United e Leicester, ma molto probabilmente i wolves andranno in Europa League. Ancora in gol Jimenez, arrivato a quota 16 in campionato. Brutto ko per Ancelotti che molto probabilmente rimarrà fuori dalle competizioni europee.