Il Wuhan resta in esilio in Spagna fino a fine mese a causa del coronavirus

vedi letture

Secondo quanto riportato da Marca, il Wuhan, squadra cinese che rappresenta la città da dove è partita l'epidemia di coronavirus, resterà in ritiro in Spagna almeno fino alla fine di marzo proprio per evitare contagi. Il club, aveva raggiunto Malaga lo scorso 29 gennaio, ma ad oggi non è stata fissata nessuna data di ritorno. Il campionato cinese dovrebbe riprendere a metà aprile.