Il Wuhan Zall ospite della Liga per il Clasico tra Real Madrid e Barcellona

Il Wuhan Zall, squadra che rappresenta la zona più colpita dal coronavirus in Cina, quella da cui è partita l'epidemia, sarà ospite della Liga spagnola al Santiago Bernabeu per il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. I giocatori, che sono in ritiro a Cadice da fine gennaio e che hanno prolungato la permanenza per evitare la quarantena della città cinese, saranno in tribuna per assistere al match dopo aver effettuato il tour dell'intero stadio. A riportarlo è As.