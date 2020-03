Il Wuhan Zall torna in Cina e lascia il ritiro spagnolo: "Ora il problema è qui"

vedi letture

Il Wuhan Zall può fare ritorno in Cina. La squadra si trova attualmente in Andalusia per preparare la nuova stagione ma l'arrivo dell'epidemia in Spagna induce al ritorno a casa. Lo ha dichiarato il tecnico dei cinesi, José Gonzalez: "Il problema ora è qui, in Cina è stato praticamente sradicato". La squadra è nel paese iberico dal 29 gennaio e da allora vi è rimasto a causa dell'epidemia che è partita proprio da Wuhan e il conseguente rinvio della Chinese Super League.