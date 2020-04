In Bundes ripartono gli allenamenti? Non per tutti: da Brema, nessuna eccezione per il Werder

I club di Bundesliga questa mattina sono tornati ad allenarsi. Dal Bayern, che ha reso noto anche il decalogo delle regole da rispettare, passando per il Colonia, l'Union Berlino, il Fortuna Düsseldorf e non solo: sono tante le società che questa mattina hanno pubblicato sui social le foto relative alla ripresa degli allenamenti, con giocatori che devono restare distanti l'uno dall'altro e gruppo diviso in mini-gruppi.

Ma c'è una eccezione. C'è una squadra, ovvero il Werder Brema, che non può tornare ad allenarsi. La Germania è una Repubblica Federale e il Parlamento di Brema non ha concesso un permesso speciale alla squadra che lotta per non retrocedere per il ritorno dei calciatori sul campo di allenamento di Werdergreen. Una decisione che il Werder non ha preso benissimo ma che deve accettare.