In Danimarca ora si studia all'aperto: lo stadio del Copenhagen diventa una scuola

Il Copenhagen ha messo a disposizione il proprio stadio per consentire agli studenti di partecipare alle lezioni seguendo le norme di distanziamento sociale. In Danimarca infatti le scuole sono state riaperte ma l'indicazione è di svolgere il più possibile lezioni all'aperto e in luoghi che garantiscano distanziamento, in ossequio alle norme mirate al contenimento del Coronavirus.