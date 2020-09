In dubbio per Portogallo-Croazia: lo stop di CR7 a causa di una.... puntura d'ape

La presenza di Cristiano Ronaldo per la sfida di domani sera fra Portogallo e Croazia è ancora in forte dubbio. CR7 si sta curando con gli antibiotici per una ferita al piede ed ancora non è detto che possa scendere in campo domani sera. Fernando Santos, CT dei portoghesi, intervenuto in conferenza stampa ha affermato che la ferita al piede potrebbe essere stata procurata da una puntura d'ape.