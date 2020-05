In Germania riparte il calcio. Lorenz (Karlsruhe): "A nessuno interessa la salute dei giocatori"

La ripresa del calcio in Germania non è stata accolta da tutti gli addetti ai lavori con entusiasmo. Marc Lorenz, centrocampista del Karlsruhe, ha criticato aspramente la scelta della DFL ai microfoni di Badische Latest News: "Manca sensibilità, la salute dei giocatori non interessa a nessuno. Non ci pensano. Dopo un'ora saremo tutti senza fiato, i 5 cambi non serviranno a nulla. Poi arriveranno stanchezza e infortuni gravi. La salute non ha prezzo".