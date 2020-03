In Inghilterra la National League è stata sospesa fino a data da destinarsi

Le tre divisioni della National League in Inghilterra, ovvero la quinta serie inglese, la più alta per squadre semiprofessionistiche, sono state sospese a tempo indeterminato a causa del Coronavirus. Inizialmente i campionati erano stati rinviati al 3 aprile ma la decisione di sospendere tutto è arrivata dopo che le serie inferiori, fino all'ottava, in Inghilterra sono state annullate senza promozioni o retrocessioni. La National League ha affermato che stanno prendendo in considerazione ogni ipotesi per portare a termine il campionato ma che ancora non si è arrivati a una decisione definitiva. A riportarlo è la BBC.