In Portogallo è festa per le final eight di Champions. Gomes: "Sarà un evento unico"

Final Eight in Portogallo per concludere la Champions League 2019/20. E' stata la decisione formalizzata quest'oggi dalla UEFA, dopo una lunga trattativa che ha visto il paese lusitano spuntarla per un appassionante e inedito finale di stagione.

Il presidente della Federazione portoghese, Fernando Gomes, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo l'ufficialità ratificata dalla UEFA: "Ospitare le partite decisive dell'edizione 2019-2020 della Champions League nel nostro paese è un evento di straordinario valore per il Portogallo. Le partite saranno seguite da centinaia di milioni di persone, contribuendo a evidenziare e rafforzare l'immagine positiva che il Portogallo ha dato al mondo durante un periodo particolarmente difficile ed impegnativo per tutti come quest'ultimo".

Il Portogallo è stato scelto perché ha due grandi impianti nella grande città e perché è stato tra i paesi europei meno colpiti dal coronavirus: "Ricevere queste partite è possibile solo grazie al comportamento avuto dai portoghesi nell'aspra lotta contro la pandemia di Covid-19. Sapremo onorare il calcio. Sapremo onorare il Portogallo".