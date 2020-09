In prescrizione la squalifica di Messi con l'Argentina. L'8 ottobre sarà in campo contro l'Ecuador

vedi letture

Buone notizie dall'Argentina per Leo Messi. Archiviata, per il momento, la voglia di fuga dal Barcellona per il dieci argentino è arrivata dalla Federcalcio del suo paese una novità positiva in vista dei prossimi impegni con la Nazionale albiceleste.

Nelle scorse ore, infatti, Claudio Tapia, presidente dell'AFA, ha presentato una richiesta alla Conmebol (la UEFA sudamericana) circa l'eventualità della prescrizione della squalifica di una gara comminata al Diez dopo le dichiarazioni successive alla finale di Copa America persa dall'Argentina contro il Brasile il 7 luglio 2019. Alejandro Dominguez, numero uno del calcio sudamericano nonché vicepresidente della FIFA, ha confermato la prescrizione della sanzione, con Messi che sarà dunque disponibile per la prima partita di qualificazione ai Mondiali 2022 che attende l'Argentina il prossimo 8 ottobre a Buenos Aires contro l'Ecuador.