In Russia come in Belgio, il presidente del Klub Ural: "Impossibile riprendere a giocare"

In Russia come in Belgio, almeno parzialmente. Il presidente del Klub Ural, Grigori Ivanov, si è schierato infatti a favore della posizione assunta dalla Pro League circa la (non) ripresa della stagione 2019-2020, pronto a lottare nelle opportune sedi per emulare il calcio belga anche nel suo Paese. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Express: "Non vedo possibile terminare la stagione e iniziare poi la prossima in queste circostanze. È un disastro. La UEFA consiglia di finire i campionati? In Belgio la pensano in maniera diversa, dobbiamo dichiarare chiusi i campionati quanto prima".