In Spagna sicuri: Alaba a un passo dal Real Madrid. L'austriaco non rinnoverà col Bayern

David Alaba vicino al Real Madrid. I media spagnoli riportano che le trattative per il rinnovo del difensore austriaco col Bayern sono a un punto di rottura. Il giocatore è in scadenza di contratto ed è sempre più probabile l'addio a giugno. Il Real Madrid è il favorito ed è pronto a negoziare ufficialmente, con il benestare del Bayern, dal 1° gennaio 2021. Chelsea e Paris Saint-Germain mantengono le speranze, ma i blancos sono forti della volontà del giocatore di giocare in Spagna. E il Barcellona, in questo momento in una situazione societaria complicata, sembra fuori dai giochi.