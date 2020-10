In Turchia sono certi: Ademi è l'erede perfetto di Muriqi e lo farà dimenticare presto

Kemal Ademi è il nuovo attaccante del Fenerbahce. Preso nell'ultimo giorno di mercato, è considerato in tutto e per tutto l'erede di Vedat Muriqi, punta della Lazio. Il classe '96 è arrivato dal Basilea. Tedesco, scuola San Gallo e poi Hoffenheim, in Turchia viene già dipinto come l'uomo perfetto per far dimenticare presto il nuovo biancoceleste, spiega Hurriyet.